Краснодар, 26 января, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Ремонт дорог в зимнее время не лучшим образом отражается на качестве дорожного покрытия. Уже спустя три недели после укладки нового асфальта дорожное покрытие снова требует ремонта. Такая ситуация сложилась на недавно отремонтированном участке дороги в станице Тамань Темрюкского района Краснодарском края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 26 января, дефекты были выявлены в ходе недавнего мониторинга.

Onf.ru Дефекты ремонтных работ

Как выяснилось, по условиям муниципального контракта исполнитель должен был приступить к работам в прошлом году 11 октября. Однако срок начала работ был сдвинут практически на месяц. Кроме того, ремонт доставил массу неудобств жителям близлежащих домов, так как о ремонте подрядная организация их заранее не проинформировала. На время дорожных работ личный автотранспорт станичников был заблокирован.

Сказалось на качестве ремонта и то, что во время работ был поврежден водопровод, и асфальт рабочие укладывали практически на воду и при минусовой температуре на лед. Поставленный об этом в известность глава Таманского сельского поселения, тем не менее, принял работы и произвел оплату за счет средств бюджета.

По словам «фронтовиков», ремонт новой дороги необходим вновь.

«В месте, где произошел пробой водопровода, асфальт просел настолько, что образовалась яма. В целом дорожное покрытие пошло крупными трещинами», — уточнил член регионального штаба ОНФ Александр Балицкий.

Устранять недочеты в работе будет подрядчик. Сделать это он должен будет, согласно достигнутой договоренности, до 1 марта текущего года в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

Добавим, что общественники в ходе мониторинга дорожных работ в зимнее время года выявили факты укладки дорожного покрытия в непогоду в четырех муниципалитетах — Краснодаре, Белореченске, Темрюкском районе и на участке трассы Новороссийск — Анапа — Верхнебаканский. Так, 22 декабря прошлого года на выезде из кубанской столице рабочие укладывали асфальт на подъезде к трассе М-4 «Дон» при температуре минус 5 градусов. На следующий день эту же дорогу заливали битумом по улице Солнечной при температуре — 9 градусов. И это далеко не единственные выявленные эпизоды ремонта дорог при минусовой температуре, отметили общественники, добавив, что «ремонт дорог при минусовой температуре — это пустая трата средств».

В городской администрации с ними не согласились. Как пояснили департаменте строительства Краснодара, существующие на сегодняшний день технологии асфальтобетонных работ позволяют проводить их при разных погодных условиях, в том числе — при минусовых температурах.

«Неважно, зимой или летом производятся асфальтобетонные работы, главное — выдержать технологию, от этого в конечном итоге зависит качество и срок службы дорожного полотна. Если мы добились необходимого уплотнения асфальтобетонной смеси, то не имеет никакого значения при минусовых или нет температурах проводилась ее укладка», — прокомментировал заместитель директора гордепартамента строительства Борис Сухов.

По его словам, в случае с дорожными работами по ул. Солнечной, перед их проведением поверхность полностью зачистили от снега и льда. Кроме того, земля, на которую накатывали асфальт, достигала ноля градусов. Кроме того, асфальтобетонную смесь перед укладкой разогрели до 150 градусов. При такой температуре, по словам Сухова, можно добиться качественного уплотнения, а это залог того, что дорога прослужит долго.

Добавим, что на безопасные и качественные дороги в текущем году Кубань получит 1 миллиард рублей. Средства будут выделены из федеральной казны. Соответствующее постановление на прошедшей неделе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. По информации краевого министерства транспорта, выделенные правительством средства будут направлены на ремонт дорожного покрытия в ряде населенных пунктов Краснодарской городской агломерации.