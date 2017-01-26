Петропавловск-Камчатский, 26 января, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Объем добычи золота на Камчатке в прошлом году превысил шесть тонн. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном минприроды, в регионе добыто 373 кг платины, 6329 кг золота и 11 794 кг серебра.

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По словам чиновников, увеличение объёмов добычи драгоценных металлов связано с вводом в промышленную эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении.

«Прогнозные ресурсы золота на территории Камчатского края оцениваются в 1319,4 т., в том числе: коренное — 1310,5 т., и рассыпное — 8,9 т.», — сказали в министерстве.

Зампред правительства края Марина Суббота рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что Камчатский край стал лидером среди субъектов Дальнего Востока по такому показателю, как «индекс промышленного производства». За 10 месяцев прошлого года он составил 112,1%.

«Рост промышленного производства по краю обеспечен увеличением добычи полезных ископаемых и производства электроэнергии, газа и воды. Индекс промышленного производства по Российской Федерации составил 100,3%, в среднем по Дальневосточному федеральному округу — 100,2%», — сказала Марина Суббота.

Она отметила, что «индекс промпроизводства» стал одним из показателей, которые были рассмотрены Минвостокразвития РФ при составлении рейтинга субъектов ДФО по обеспечению ускоренного развития макрорегиона за январь-октябрь 2016 года. Камчатка заняла в этом списке 2 место, уступив только Якутии. Замкнул тройку лидеров Чукотский автономный округ.