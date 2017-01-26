Москва, 26 января, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Центробанк России будет привлечен Минфином к валютным операциям на внутреннем рынке, совершаемым по «бюджетным правилам». При этом подходы ЦБ в сфере денежно-кредитной политики не изменятся, на ожидаемый уровень инфляции инициатива не повлияет, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

Отмечается, что Центробанк, как и прежде, будет готовить прогнозы и принимать решения по ключевой ставке с учетом мер бюджетной политики. Операции Минфина на валютном рынке, которые начнутся в феврале текущего года, не станут препятствием для достижения запланированной инфляции в размере 4% к концу года.

«Сохраняется режим плавающего валютного курса, означающий отказ от проведения валютных интервенций для воздействия на номинальный курс рубля. Банк России оставляет для себя возможность совершать операции на валютном рынке только в целях поддержания финансовой стабильности или накопления валютных резервов», — говорится в сообщении.

Ранее министерство финансов РФ объявило о начале операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Такая мера призвана повысить стабильность и предсказуемость внутренних экономических условий, а также уменьшить воздействие «изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

Минфин приступит к совершению таких сделок с февраля 2017 года. При этом объем операций будет определяться суммой нефтегазовых доходов федерального бюджета.