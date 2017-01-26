Сопровождение истребителей НАТО

Москва, 26 января, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Проход российских авианосца «Адмирал Кузнецов» и атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» через Ла-Манш сопровождали истребители НАТО. Британское Минобороны опубликовало видеозапись этого события на сайте YouTube.

Сопровождался проход крейсеров британскими истребителями «Тайфун», с одного из которых было сделано видео. Движение кораблей ВМФ России также сопровождал британский фрегат «Сент-Олбанс» (St. Albans).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корабельную группу Северного флота РФ, в которую входит «Адмирал Кузнецов», в проливе Ла-Манш эскортируют шесть боевых кораблей НАТО, в том числе суда британского ВМФ.

За российскими кораблями следят голландский патрульный корабль «Гронинген», британский десантный вертолетоносец «Оушен», британский фрегат «Сент-Олбанс». Кроме того, контролируют движение кораблей фрегат «Бартоломеу Диаш» (Португалия), фрегат «Руаль Амундсен» (Норвегия) и вспомогательный немецкий корабль «Шпессарт».

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