Барнаул, 26 января, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Алтайский край продолжает заваливать снегом. Сегодняшним утром многие его жители, особенно проживающие в сельской местности и частных домах, перед тем, как пойти на работу, вынуждены были откапывать себе путь. Многочисленные фотографии последствий стихии размещаются в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Ульянов Так сегодняшним утром выглядели дворы многих жителей Алтая

Елена Клюшникова Сугробы во дворах жителей Алтайского края

Владимир Ульянов Сугробы во дворах жителей Алтайского края

«Такой заварухи в этом году не помню: высота простого наложения снега — 25 см, а под ветром до 45 см», — поделился увиденным во дворе Владимир Овчинников.

Напряженная обстановка с неблагоприятными погодными условиями наблюдается и сегодня, 26 января. По данным алтайских синоптиков, в регионе ожидаются сильный снег и продолжительные метели, гололедица и снежные заносы на дорогах. А порывы ветра могут достигать до 23−28 м/с.

Владимир Ульянов Сугробы во дворах жителей Алтайского края

Уже объявлено о закрытии движения для всех видов транспорта на автодорогах Барнаул — Бийск, Барнаул — Рубцовск. И хотя автовладельцам рекомендуют не рисковать и отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах, в оперативные службы МЧС России поступило уже достаточно много сообщений от граждан, что автомобилистам требуется помощь.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Метель на дороге

По данным Управления ГИБДД по Алтайскому краю, за вчерашний день, 25 января, в регионе произошло 7 ДТП, ранения получили 10 человек, в том числе — 1 ребенок.

«Пожарно-спасательные гарнизоны организовывают эвакуацию водителей и пассажиров из автотранспорта и перемещают их в ближайшие населённые пункты», — отмечают спасатели.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Метель на дороге

Как уже сообщало ИА REGNUM, предупреждение синоптиков о неблагоприятных метеоявлениях было объявлено накануне, объявлен режим чрезвычайной ситуации.