Омск, 26 января, 2017, 06:43 — ИА Регнум. В 15 районах Омской области, а также в городе Омске с 26 января вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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На территории этих муниципальных образований приостановлены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования. По данным областного Минздрава, это касается Знаменского, Москаленского, Калачинского, Кормиловского, Оконешниковского, Черлакского, Любинского, Марьяновского, Нововаршавского, Таврического, Азовского, Одесского, Тарского, Муромцевского, Омского районов. Карантин введен с 26 января до соответствующего предложения управления Роспотребнадзора по Омской области об отмене ограничительных мероприятий.

Как уточнили в Минздраве, с 16 по 22 января в Омской области зарегистрировано 16 014 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 80,95 на 10 тыс. населения, что на 34,56% выше уровня эпидемического порога заболеваемости. В Омске зарегистрировано 12 456 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости — 106,11 на 10 тыс. населения, что на 44,47% выше уровня эпидпорога.

Областные власти заверили, что в государственных учреждениях здравоохранения и аптечных организациях создан необходимый запас препаратов для лечения гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний.

Напомним, со 2 по 8 января в Омской области был зарегистрирован 8 371 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.