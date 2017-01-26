Москва, 26 января, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Минздрав России скорректировал целевые показатели госпрограммы «Развитие здравоохранения», касающиеся смертности и средней продолжительности жизни в стране к 2020 году. Об этом 26 января пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Цитата из кф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР Смерть

Как отмечает издание, если ранее в документе было указано, что смертность должна снизиться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году, то теперь целевой показатель на 2020 год составляет 13 случаев на тысячу человек. Таким образом, речь идёт уже о росте смертности населения России, а не о её снижении.

Кроме этого, Минздрав скорректировал свою оценку ожидаемой средней продолжительность жизни. Целевой показатель на 2020 год снижен с 74,3 до 74 лет.

Причины такой корректировки показателей в Минздраве объяснили факторами, которые не связаны со здравоохранением. По словам представителя ведомства, проблема заключается в старении населения России.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017-й и на плановый период 2018 и 2019 годов предполагается усиление тенденции старения населения и изменение его возрастной структуры. По информации ведущих экспертов в области демографии, прогнозируется уменьшение темпа дальнейшего снижения уровня смертности в целом по России», — прокомментировали в Минздраве.