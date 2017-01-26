Пекин, 26 января, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал Германию совместно с Китаем играть лидирующую роль в мировой экономике на фоне «неопределенности» глобального политического и экономического климата в мире, передает Reuters 26 января.

Famajor.ru Китайский дракон

«Китай и Германия должны направить сигнал мировым рынкам и совместно защищать существующую международную систему торговли и инвестиций», — считает Кэцян.

Кэцян также сообщил, что Китай остается «убежденным сторонником европейской интеграции» и укрепления Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, участие в котором принимал глава КНР Си Цзиньпин, многие участники предрекали Китаю роль нового «глобального лидера» после прихода к власти в США «изоляциониста» Дональда Трампа. Подобное мнение выразили, в частности, генсек ООН Антониу Гутерриш и основатель форума в Давосе Клаус Шваб.