Вашингтон, 26 января, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассматривает план введения «безопасных зон» в Сирии — для размещения беженцев от войны на территории самого ближневосточного государства, передает Reuters 26 января.

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Сообщается, что план, который должен быть конкретизирован Пентагоном, предусматривает возможное введение «бесполетной зоны» над определенными районами Сирии и может потребовать увеличения сухопутного контингента для защиты сирийских беженцев от наземных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту указа Белого дома, в США может быть введено ограничение на прием беженцев с Ближнего Востока на 120 дней — вместо этого новая администрация намерена сконцентрироваться на обеспечении безопасности беженцев в Сирии. Также Трамп намерен приостановить на месяц выдачу американских виз для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.