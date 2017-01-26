Вашингтон, 26 января, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен приостановить приём беженцев на 120 дней. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на проект указа главы Белого дома.

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Согласно документу, в течение четырёх месяцев ответственные ведомства должны провести ревизию программы приёма беженцев и предложить план внесения в неё изменений, которые гарантировали бы, что прибывающие в США мигранты не будут представлять угрозы для американских граждан.

Кроме этого, по информации агентства, проект указа предусматривает создание безопасных зон для перемещённых гражданских лиц на территории Сирии и в других странах региона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен приостановить как минимум на месяц выдачу американских виз для граждан семи государств с преобладающим мусульманским населением. Это коснётся граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.