Дакар, 26 января, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Новый президент Гамбии Адама Барроу, который пока не вернулся в страну из-за политического кризиса, призвал военных Сенегала остаться на территории Гамбии — на время «восстановления демократического правления», передает Reuters 26 января.

US Army Africa Военные Сенегала

В данный момент Адама Барроу находится на территории Сенегала, где он был приведен к присяге. Возвращение Барроу в Гамбию должно состояться сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, «вечный» президент Гамбии Яхья Джамме, который руководил африканской страной 22 года, не признал поражение на выборах в декабре и заявил, что «отдаст власть только Аллаху». Решение Джамме вызвало резкую реакцию стран-соседей — 19 января в Гамбию были введены войска Сенегала, Ганы и Нигерии. После первых ракетно-бомбовых ударов Джамме пошел на переговоры, по завершению которых согласился на отставку и отъезд из страны.