Президент Мексики может отменить встречу с Трампом
Мехико, 26 января, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Президент Мексики Пенья Ньето может отменить свой визит в Вашингтон, передает Associated Press 26 января.
Мексиканский правительственный чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что администрация президента «рассматривает возможность» отмены переговоров 31 января после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены для борьбы с мигрантами на мексиканской границе.
«Положение ясно, — считает Рикардо Анайя Кортес, лидер оппозиционной Партии национального действия. — Либо он (президент Пенья Ньето — прим. ИА REGNUM ) отменяет встречу с Дональдом Трампом, либо он посещает его публично и с абсолютной твердостью говорит, что Мексика отвергает стену, и мы не будем платить ни цента за нее».
Как сообщало ИА REGNUM, встреча Ньето и Трампа в Вашингтоне должна состояться 31 января в Вашингтоне. В рамках двусторонних переговоров президенты США и Мексики планируют обсудить наиболее острые вопросы отношений между странами — проблемы миграции и будущее североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА), который оказался под вопросом в связи с «изоляционистскими» планами нового американского президента.