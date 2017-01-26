Мехико, 26 января, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Президент Мексики Пенья Ньето может отменить свой визит в Вашингтон, передает Associated Press 26 января.

Angélica Rivera de Peña Энрике Пенья Ньето с супругой Анхеликой Ривера

Мексиканский правительственный чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что администрация президента «рассматривает возможность» отмены переговоров 31 января после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены для борьбы с мигрантами на мексиканской границе.

«Положение ясно, — считает Рикардо Анайя Кортес, лидер оппозиционной Партии национального действия. — Либо он (президент Пенья Ньето — прим. ИА REGNUM ) отменяет встречу с Дональдом Трампом, либо он посещает его публично и с абсолютной твердостью говорит, что Мексика отвергает стену, и мы не будем платить ни цента за нее».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Ньето и Трампа в Вашингтоне должна состояться 31 января в Вашингтоне. В рамках двусторонних переговоров президенты США и Мексики планируют обсудить наиболее острые вопросы отношений между странами — проблемы миграции и будущее североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА), который оказался под вопросом в связи с «изоляционистскими» планами нового американского президента.