Лондон, 26 января, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Почта Великобритании выпустит ограниченную серию марок, посвящённую скончавшемуся год назад музыканту Дэвиду Боуи. Об этом сообщает пресс-служба национальной Королевской почты (Royal Mail), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Davidbowie.com Обложка альбома Дэвида Боуи «Young Americans». 1975

Отмечается, что в серию войдут шесть марок с изображением самых известных обложек альбомов Дэвида Боуи и ещё четыре марки с концертными фотографиями музыканта.

«Это посвящение Дэвиду Боуи, одной из самых влиятельных фигур в музыке и культуре всех времён», — говорится в пресс-релизе.

Выпуск серии марок запланирован на 14 марта 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни после полутора лет борьбы с раком. За два дня до смерти музыкант выпустил свой последний альбом Blackstar.

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