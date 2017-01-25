Абуджа, 26 января, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Правительство Нигерии опровергло слухи о «смертельной болезни» президента Мохаммаду Бухари, распространяемые после поездки главы государства на лечение в Лондон, передает Reuters 26 января.

GovernmentZA Мохаммаду Бухари

По словам министра культуры Алхаджи Лаи Мухаммеда, президент Нигерии находится «в добром здравии».

«Нет ни на йоту правды в сообщениях о самочувствии президента, который здоров и бодр, а также о предполагаемых чрезвычайных заседаниях в Абудже», — сообщил министр.

Министр также призвал нигерийцев «игнорировать подрывные сообщения, распространяемые в социальных медиа».

Известно, что в июле прошлого года, когда президент Бухари также был в Лондоне для прохождения медицинского обследования, оппозиционная Народно-демократическая партия Нигерии заявила, что президент находится «в критическом состоянии». Позднее данные заявления были опровергнуты.

Тем не менее, нигерийцам есть чего опасаться — болезнь предыдущего лидера Нигерии, президента Гудлака Джонатана, в свое время вызвала политический кризис и беспорядки в стране, длившиеся несколько месяцев, до прихода к власти Бухари.