Иерусалим, 26 января, 2017, 02:32 — ИА Регнум. На территории Западном берега армия Израиля застрелила палестинца, пытавшегося совершить наезд на автобусную остановку, передает Associated Press 26 января.

Военные Израиля

Согласно заявлению военных, солдаты ответили на «непосредственную угрозу» и «открыли огонь по атакующему, что привело к его смерти». Израильтяне, находившиеся на остановке в момент попытки тарана, не пострадали.

Также в другой части Западного берега палестинец открыл огонь из самодельного пистолета по военным, ответным огнем боевик был ранен.

С начала 2015 года в столкновениях на Западном берегу реки Иордан, в Секторе Газа и Восточном Иерусалиме, являющихся частью Палестинской автономии, погибло 40 израильтян, двое граждан США и 234 палестинца.