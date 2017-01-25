Париж, 26 января, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Прокуратура Франции начала предварительное расследование по делу о трудоустройстве Пенелопы Фийон — супруги кандидата в президенты страны Франсуа Фийона, передаёт Agence France-Presse.

Alan Cleaver Пенелопа Фийон

По информации агентства, в ходе расследования прокуратура намерена установить, действительно ли супруга кандидата в президенты выполняла работу, за которую получала заработную платы, или её трудоустройство было фиктивным.

Напомним, ранее во французских СМИ появились сведения о том, что за восемь лет службы на посту помощника Франсуа Фийона жена бывшего премьер-министра заработала около 500 тысяч евро, при этом каких-либо прямых доказательств её работы в этой должности нет.

Пресс-секретарь Фийона Тьерри Солере подтвердил, что супруга действительно работала помощницей экс-премьера. «Это обычная практика, что супруги чиновников являются их сотрудниками», — сказал он, пояснив при этом, что Пенелопа Фийон не выставляла свою работу напоказ.