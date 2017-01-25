Москва, 26 января, 2017, 02:16 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 25 января зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в провинциях Хама и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ali Almazawi Хама, Сирия

Сообщается, что турецкой частью представительства также было зафиксировано пять нарушений в провинциях Хомс, Дамаск и Хама, однако «в ходе разбирательства по данным фактам установлено, что пять случаев нарушений российской стороной не подтверждаются».

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По данным Центра по примирению, к режиму прекращения боевых действий на сегодняшний день присоединились 1148 населённых пунктов Сирии.

25 января были продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 104 вооружённых формирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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