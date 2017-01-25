Лондон, 26 января, 2017, 02:11 — ИА Регнум. День торгов на мировых рынках закончился в минусе для любителей вложений в нефть и драгоценные металлы, передает Associated Press 26 января.

Тайрон Комфорт. Золото там, где ты его ищешь. 1934

Так, на момент окончания торгов в Лондоне стоимость барреля нефти марки Brent составляет $55,08, падение за сутки — на 36 центов. Мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику на статистике Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

Падение стоимости золота было еще ощутимее — унция золота впервые за много дней торгуется ниже $1200. За день цена золота уменьшилась на $13 (1,1%), до $1197,80 за унцию.