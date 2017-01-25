Нью-Йорк, США, 26 января, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Доллар продолжает падать — цена американской валюты на мировых финансовых рынках стала ниже по отношению к основным конкурентам, передает Associated Press 26 января.

George Carter Доллары

На данный момент доллар торгуется по цене 113,60 иены, за сутки падение с курса 113,89 иены за доллар. Стоимость евро составляет $1,0743, рост с курса $1,0723 за евро.

В России доллар также упал в цене курс доллара США по отношению к рублю, установленный ЦБ РФ на 26 января, составляет 59,14 рубля за доллар (-0,0679 рубля).