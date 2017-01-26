Москва, 26 января, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Руководитель ФБР прощается со своим постом и пытается напоследок навредить президенту США Дональду Трампу. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 сделал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, директор ФСБ РФ (1996−1998 гг.) Николай Ковалёв, комментируя информацию о прослушке посла РФ в США Сергея Кисляка с советником Трампа.

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«Если Обама сам себя назвал хромой уткой, то ФБР на прощание представило себя в образе хромой свиньи, пытаясь подложить Трампу эту самую свинью. Руководитель ФБР прощается со своим постом, прощаются многие сотрудники, и они пытаются каким-то образом напоследок Трампу навредить», — уверен бывший директор ФСБ.

«Мне кажется, сотрудникам ФБР и аналитикам глубоко наплевать на далеко идущие выводы, на стратегические выводы и последствия, к которым приведёт это действие, — добавил Николай Ковалёв. — В эту минуту надо максимально угодить Обаме, потому что он их выдвигал, он их поддерживал, и максимально навредить Трампу».

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что сотрудники ФБР не нашли ничего противозаконного в разговоре 29 декабря 2016 года советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна и посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка. Спецслужба прослушала разговор, который произошел на фоне введения президентом Бараком Обамой очередных санкций против России.