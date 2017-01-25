Нью-Йорк, США, 26 января, 2017, 01:52 — ИА Регнум. На фондовом рынке США — долгожданный рекорд: промышленный индекс Dow Jones установил новый исторический максимум и покорил отметку в 20 000 пунктов, передает Assocaiated Press 26 января.

Нью-Йоркская фондовая биржа

«Это психологическое событие… Это действительно символизирует, что настроение инвесторов становится гораздо более позитивным, и что цены на акции собираются расти еще выше», — считает Джефф Кравец, инвестиционный стратег резервного банка США.

Кроме рекордного значения индекса Dow Jones, значение которого за день торгов в Нью-Йорке выросло на 155,80 пункта (0,8%), до 20 068,51 пункта, выросли также остальные основные индексы американского рынка. Индекс S&P 500 вырос на 18,30 пункта (0,8%), до 2298,37. Композитный индекс Nasdaq вырос на 55,38 пункта (1%), до 5656,34 пункта.

Отмечается, что на рынок благоприятно повлияло «неукоснительное» выполнение президентом Дональдом Трампом всех его предвыборных обещаний, в том числе для национального бизнеса — настрой нового президента и его команды «внушает оптимизм» большинству инвесторов.

Американский фондовый рынок практически без сбоев рос с момента победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в ноябре 2016 года — «на обещаниях» избранного американского лидера. За прошедший год рост индекса Dow Jones, установившего в ноябре 100-летний рекорд в 19 000 пунктов, составил 13,8%. Индекс S&P 500 оказался близок к росту в 10%. Композитный Nasdaq отстал совсем немного — рост индекса за год составил 8,6%.

Однако в конце прошлого и начале 2017 года рынок «устал от обещаний» — рост основных индексов прекратился вплоть до инаугурации Трампа.