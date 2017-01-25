Хельсинки, 26 января, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Финляндии в декабре 2016 года составил 7,9%, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Число безработных за год сократилось на 34 тысячи человек и составило 20,7 тыс. Об этом сообщает финское издание The Finland Times.

Уличный музыкант. Хельсинки

Согласно данным финской статистики, уровень занятости среди финнов повысился по сравнению с 2015 годом до 68,3% (против 66,9% годом ранее).

Отметим, по мнению экспертов, долгосрочная безработица является одной из основных проблем, сдерживающих рост экономики Финляндии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Министерства финансов Финляндии, в 2017—2018 годах рост ВВП составит 1%.

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