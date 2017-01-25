Вашингтон, 26 января, 2017, 01:35 — ИА Регнум. В США в возрасте 80 лет скончалась актриса Мэри Тайлер Мур, передаёт телеканал CNN.

Мэри Тайлер Мур. 1964 год

По информации СМИ, актриса долгое время боролась с диабетом, а в 2011 году перенесла операцию на мозге. В последнее время она находилась в госпитале в Коннектикуте.

Мэри Тайлер Мур прославилась в 60-х годах прошлого века благодаря роли в ситкоме «Шоу Дика Ван Дайка». Российскому зрителю актриса известна благодаря ролям в фильмах «Шантаж» и «Обыкновенные люди».

За свою карьеру Мэри Тайлер Мур получила семь премий «Эмми» и три «Золотых глобуса», была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Обыкновенные люди».