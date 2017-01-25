Вашингтон, 26 января, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп намерен приостановить выдачу виз для граждан семи государств с преобладающим мусульманским населением. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на проект указа главы Белого дома.

Ирак

По информации агентства, в документе идёт речь о гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Отмечается, что приостановить выдачу виз планируется как минимум на один месяц.

Напомним, в своей речи во время инаугурации 20 января Дональд Трамп обозначил в качестве главной угрозы для всего мира радикальный исламский терроризм, пообещав бороться с ним до полного уничтожения.

Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп также обещал, что США сделают своим приоритетом борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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