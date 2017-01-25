Мадрид, 26 января, 2017, 01:06 — ИА Регнум. 25 января на стадионе «Балаидос» был разыгран ответный матч ¼ финала Кубка Короля между командами «Сельта» и «Реал» Мадрид. Матч завершился со счетом 2:2.

Celtavigo.net Игроки ФК «Сельта»

«Сливочные» за последние 5 матчей потерпели 2 поражения от «Сельты» и «Севильи» и одержали 2 победы. В этих матчах команда Зинедина Зидана забила 12 и пропустила 8 мячей. «Небесные» в последних 5-ти матчах одержали 4 победы и 1 раз проиграли «Реал Сосьедаду». В течении этих матчей команда забила 7 и пропустила 4 мяча.

В конце первого тайма на 44-й минуте бразильский защитник Данило очень неудачно попал по мячу и направил его в сетку своих ворот после сейва Кико Касильи — 1:0.

На 62-й минуте матча португальский форвард Криштиану Роналду забил ошеломительный гол со штрафного с 30-ти метров — 1:1.

На 85-й минуте полузащитник сборной Дании Дэниэл Васс забил победный гол своей команды мощным ударом по низу из-за пределов штрафной — 2:1.

Через 5 минут испанский вингер Лукас Васкес сравнял счет в матче ударом головы после неудачного удара Карима Бенземы — 2:2.

Поздравляем «Сельту» с фантастической победой над «Реалом» по сумме двух матчей и выходом в полуфинал Кубка Короля.

Составы на матч:

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Джонни, Радоя, Марсело, Аспас, Васс, Бонгонда, Гвидетти.

«Реал» Мадрид: Касилья, Данило, Рамос, Начо, Каземиро, Ковачич, Иско, Марсело, Асенсио, Роналду, Бензема.

Главный арбитр матча: Санчес Хосе.

Голы: Данило (авг) 44 — 1:0, Роналду 62 — 1:1, Васс 85 — 2:1, Васкес — 2:2.