Острава, Чехия, 26 января, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов с большим отрывом выиграли соревнования пар в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве.

David W. Carmichael Евгения Тарасова и Владимир Морозов на чемпионате мира в Бостоне, 2016 год

За свой прокат Тарасова и Морозов получили 80,82 балла, что на 6,5 балла больше, что у их ближайших преследователей.

Второе место судьи отдали французам Ванессе Джеймс и Моргану Ципресу, а третьими стали выступающие за Германию Алёна Савченко и Бруно Массо.

С небольшим отрывом от них расположились две другие российские пары — Ксения Столбова / Фёдор Климов и Наталья Забияко / Александр Энберт.

Напомним, ранее 25 января Евгения Медведева стала лидером чемпионата Европы после выступления в короткой программе.