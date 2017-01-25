Барнаул, 26 января, 2017, 00:40 — ИА Регнум. В Алтайском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий и осложнения дорожной обстановки на территории региона. Об этом сообщает Сибирский региональный центр МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Ненастье на Алтае

По информации ведомства, из-за сильной метели, отсутствия видимости и сильного порывистого ветра ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах регионального значения в 15 районах Алтайского края, а также на федеральной дороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан и Р-256 «Чуйский тракт».

Светлана Шаповалова Ненастье на Алтае

Сообщается также, что в Поспелихинском районе в снежные заносы попали до 30 автомобилей и три автобуса. Местные пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию людей.

Как отмечают в ведомстве, введение режима ЧС «позволит привлечь дополнительные силы и технику для борьбы со стихией и восстановления дорожного сообщения». Для оказания помощи в Алтайский край направлена аэромобильная группировка спасательного центра из соседней Новосибирской области.