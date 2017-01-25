Рим, 26 января, 2017, 00:39 — ИА Регнум. 25 января на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч ¼ финала Кубка Италии между командами «Ювентус» и «Милан». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Juventus.com Игроки «Ювентус»

«Старая синьора» выиграла 5 из 7 последних матчей, забив 14 и пропустив 6 мячей. Команда из Турина проиграла «Милану» в Суперкубке Италии и «Лацио» в Серии А. Команда из Милана выиграла лишь дважды за 7 последних матчей, причем дважды проиграв «Наполи» и «Роме».

На 10-й минуте матча аргентинский форвард Пауло Дибала забил гол после рикошета от защитника «Милана» мощным ударом в ближний угол ворот — 1:0.

Через 11 минут полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич забил гол ударом со штрафного в ближнюю девятку — 2:0.

На 53-й минуте матча форвард сборной Колумбии Карлос Бакка отыграл 1 мяч «Милана» мощным ударом слета в ближний угол ворот — 2:1.

Поздравляем «Ювентус» с выходом в полуфинал Кубка Италии.

Составы на матч:

«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Милан»: Доннарумма, Абате, Сапата, Романьоли, Антонелли, Куцка, Локателли, Бертолаччи, Сусо, Бакка, Бонавентура.

Голы: Дибала 10 — 1:0, Пьянич 21 — 2:0, Бакка 53 — 2:1.