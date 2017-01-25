Грозный, 26 января, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание министра образования и науки Ольги Васильевой о ношении хиджабов в школе. Свое мнение на этот счет Кадыров, как обычно, опубликовал в Instagram сегодня, 25 января.

Школа

Ранее Васильева решила прокомментировать запрет на ношение мусульманских платков в школе в Мордовии. Она заявила, что истинно верующие люди не стараются подчеркнуть своё отношение к вере с помощью атрибутики. Также Васильева напомнила, что образование в России носит светский характер. При этом Васильева подчеркнула, что это её личное убеждение.

«Васильева вправе высказывать своё «личное убеждение», но оно остаётся её мнением и не принимает силу закона. Вызывает удивление, что министр, вместо того чтобы поправить местных руководителей, своё «личное убеждение» навязывает миллионам граждан», — пишет Кадыров.

Глава Чечни считает, что тема ношения платков в школе специально подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы.

«Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами», — пишет Кадыров.