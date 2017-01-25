София, 26 января, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Правительство Болгарии выделило 9,63 млн левов (около 5 млн евро) в бюджет Министерства обороны на поддержание лётной готовности истребителей МиГ-29, сообщила 25 января пресс-служба правительства.

Airwar.ru МиГ-29К ВКС России

Уточняется, что всего на эти цели было обещано выделить 30,52 млн левов до конца 2017 года. Предоставленная на данный момент сумма должна быть направлена на закупку у России десяти двигателей для МиГ-29 — четырёх новых двигателей РД-33 серии 2 и шести бывших в эксплуатации и прошедших профилактику.

Напомним, контракт между Минобороны Болгарии и РСК «МиГ» на поставку десяти двигателей для истребителей был заключён в ноябре минувшего года. По его условиям поставка первых двигателей должна состояться до конца апреля 2017 года, а остальные будут закупаться по два каждый месяц.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявлял, что к концу 2017 года ВВС республики будут иметь в своём распоряжении 16 исправных истребителей МиГ-29.

Добавим, что около года назад также был завершён контракт на ремонт шести двигателей болгарских МиГ-29 в Польше, которая не имеет лицензии на осуществление данного типа работ. Несмотря на то, что в РСК «МиГ» предупредили о снятии с себя ответственности за дальнейшую эксплуатацию таких двигателей, болгарская сторона всё же решила обатиться к услугам «партнёра по НАТО». Однако позднее в Болгарии было возбуждено уголовное дело по факту заключения контракта с Польшей, фигурантом которого стал министр обороны Николай Ненчев.