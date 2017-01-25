Москва, 25 января, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Российские боевые корабли в эскорт-услугах НАТО не нуждаются, так как прекрасно знают свой курс и фарватер, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о слежке за корабельной группой Северного флота России.

Иван Шилов ИА REGNUM «Адмирал Кузнецов»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский министр обороны Майкл Фэллон в британских СМИ назвал проходящий у берегов Соединенного Королевства российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора, миссией которого было приумножить страдания жителей Сирии». Также он сообщил, что британские ВМС сопровождают его для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны.

Игорь Конашенков отметил, что цель заявлений Фэллона и того эскорт-шоу, которое разыграли корабли НАТО, состоит в том, «чтобы отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», напомнив о провальных испытаниях баллистической ракеты Trident, запущенной с борта подводного ракетоносца.

Кроме того, Конашенков подчеркнул, что российские боевые корабли в эскорт-услугах кораблей НАТО не нуждаются, так как четко знают свой фарватер и курс.

Как сообщало ИА REGNUM, за авианосной группой Северного флота России следуют нидерландский патрульный корабль «Гронинген», британский десантный вертолетоносец «Оушен», британский фрегат «Сент-Олбанс», португальский фрегат «Бартоломеу Диаш», норвежский фрегат «Руаль Амундсен» и вспомогательное судно ВМФ ФРГ «Шпессарт».