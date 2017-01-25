Вашингтон, 25 января, 2017, 23:41 — ИА Регнум. Страны Европейского союза предпримут все необходимые действия, чтобы Великобритания не оказалась в более выгодном положении после Brexit, заявил руководитель переговорной группы со стороны Европарламента Ги Верхофстадт, сообщает 25 января Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Это не вопрос мести или наказания, они приняли свое решение, так что нам нужно справедливое, четкое соглашение», — заявил Верхофстадт.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Великобритании постановил, что правительству Великобритании потребуется получить одобрение парламента для запуска процедуры выхода страны из Европейского союза (ЕС).

Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте 2017-го и должны занять около двух лет.