Москва, 25 января, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Российская Федерации предложила создать в Сирийской Арабской Республике автономию для курдов. Об этом сегодня, 25 января, сообщает НТВ со ссылкой на источник в так называемой вооруженной сирийской оппозиции.

jan Sefti Курдские женщины

Сообщается, что в ходе межсирийских переговоров в Астане (Казахстан) по сирийскому урегулированию, в которых принимали участие представители сирийских властей и вооруженной оппозиции, российская делегация предложила сохранить Арабскую Республику как унитарное государство, но выделить в её составе курдскую автономию.

Как именно отреагировали участники переговоров на это предложение, не уточняется. Особенно интересна была бы реакция Турции, которая всеми силами противится созданию каких-либо курдских государственных образований.

Кроме того, в проекте конституции для Сирии, составленном Российской Федерацией, фиксируется право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального.

В проекте предлагается сохранить институт президентства в Сирии. Президент избирается на срок 7 лет без права переизбрания.

Также проект конституции предполагает исключение положение, согласно которому президентом Сирии должен быть только мусульманин. Шариат перестает быть источником права в стране, а государство переименовывается в «Сирийскую Республику».