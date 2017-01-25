Стокгольм, 25 января, 2017, 23:15 — ИА Регнум. Компьютерная система вооруженных сил Королевства Швеция Caxcis IT подверглась мощной кибератаке, в результате которой ее пришлось отключить, сообщает издание Dagens Nyheter.

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Официальный представитель армии Швеции Филип Саймон сообщил журналистам, что система Caxcis IT пострадала от кибератаки настолько сильно, что ее работу военные пока не возобновляют. Установить точное время и источник кибератаки пока не удается.

Радиокоммуникационная служба шведской обороны допускает, что атака производилась с целью как сбора секретной информации, так и для подключения шведских военных компьютеров к атакам на ресурсы других стран.