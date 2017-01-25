Калуга, 25 января, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Активисты «Родительского Всероссийского сопротивления» (РВС) провели 25 января одиночные пикеты у здания Государственной думы РФ в связи со вторым чтением законопроекта по поправке к 116 ст. УК РФ (побои), упраздняющего дискриминирующую семьи формулировку «близкие лица». Законопроект, исправляющий перекосы так называемого «закона о шлепках», принят депутатами во втором чтении.

Митинг детей. Советский плакат

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», ранее активистами было собрано 7 882 подписи жителей Калуги и Калужской области президенту РФ за отмену закона, согласно которому за воспитательный «шлепок» родителю грозит до 2-х лет лишения свободы.

Напомним, 11 января 2017 года при обсуждении законопроекта, призванного отменить дискриминирующие семью поправки, ряд депутатов Госдумы озвучили статистику, распространяемую НКО «Информационно-методический центр «Анна». По данным, которые распространяет эта организация, в России от рук мужей ежегодно погибает 14 тыс. женщин, что не согласуется с реальностью: по данным Госкомстата, в России, от рук вообще любых преступников погибает меньшее, чем назвали депутаты, количество женщин (для справки: за 2008 г. — 11 тыс., за 2010 г. — 8,7 тыс., за 2013 г. — 9,1 тыс., за 2015 г. — 9,8 тыс. женщин).

По мнению представителей РВС, такого рода «статистика» составляется на гранты иностранных организаций и предназначена для того, чтобы шокирующими цифрами семейного насилия убедить общественность в необходимости принятия законов, оправдывающих любое вмешательство в семью.

Активисты РВС собрали 213 тысяч подписей граждан президенту Владимиру Путину с просьбой остановить законодательное внедрение ювенальных технологий в РФ и встретиться с представителями родительской общественности для обсуждения ситуации, сложившейся в детско-семейной сфере.