Лондон, 25 января, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Британские пилоты военно-морской авиации произвели фото‑ и видеосъемку кораблей авианосной группы Северного флота России, следующей от побережья Сирии в Североморск.

В кадре виден российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий», а также идущий поодаль британский фрегат «Сент-Олбанс» и истребители «Тайфун» ВВС Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, за авианосной группой Северного флота России следуют нидерландский патрульный корабль «Гронинген», британский десантный вертолетоносец «Оушен», британский фрегат «Сент-Олбанс», португальский фрегат «Бартоломеу Диаш», норвежский фрегат «Руаль Амундсен» и вспомогательное судно ВМФ ФРГ «Шпессарт».