Дакар, 25 января, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Новый президент Гамбии Адаме Барроу, который в данный момент находится в Сенегале, прибудет в Банжул, столицу Гамбии, 26 января, сообщает 25 января Reuters.

US Army Africa Войска ЭКОВАС на учениях

«Он (Барроу — прим. ИА REGNUM ) отбывает в Гамбию завтра и прибудет в Банджул примерно в 16:00», — заявил представитель президента Гамбии Ами Боджанг.

Напомним, в декабре 2016 года в Гамбии состоялись президентские выборы, на которых действующий президент Яйя Джамме, руководивший страной с 1994 года, уступил почти 9% кандидату от оппозиции Адаме Барроу.

Первоначально Джамме признал итоги выборов, но спустя неделю неожиданно передумал, заявив, что во время голосования наблюдались множественные нарушения.

Данный факт послужил причиной политического кризиса в Гамбии, который был разрешен с помощью вторжения войск ЭКОВАС. В результате Джамме сложил с себя полномочия президента и покинул страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января правительство Экваториальной Гвинеи подтвердило предоставление убежища бывшему президенту Гамбии.