Воронеж, 25 января, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Конфликт между воронежским бизнесменом, бывшим владельцем ОАО «Павловскгранит», бывшим депутатом Воронежской областной думы Сергеем Поймановым и Сбербанком России неожиданно вышел на новый уровень.

Юдель Пэн. Письмо в Америку. 1903

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25 января СМИ сообщили о том, что американской юридической фирмой PPF Management в суд Южного округа Нью-Йорка направлен иск к «Сбербанку» и председателю правления Герману Грефу на сумму 750 млн долларов. Иск направлен от имени воронежского предпринимателя Сергея Пойманова и Ирины Подгорной (экс-супруги бизнесмена): истцы требуют возместить полмиллиарда долларов в качестве материального ущерба за потерю контроля над предприятием «Павловскгранит», еще 250 млн долларов истцы рассчитывают получить в качестве компенсации морального вреда. Всего ответчиками по делу указаны 22 физических и юридических лиц, в числе которых ОАО «Сбербанк», Промсвязьбанк, Герман Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «Сбербанк капитал», его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его руководитель Олег Греф.

История кредитного вопроса

ОАО «Павловскгранит» был создан на основе Павловского ГОКа в городе Павловске Воронежской области. Предприятие является крупнейшим в России и в Европе по производству нерудных материалов — и градообразующим для 25-тысячного Павловска. Добывать гранит здесь начали еще в конце XVIII века.

Сергей Пойманов возглавил «Павловскгранит» в 2000 году: за это время он успел вступить в «Единую Россию», побывать депутатом Воронежской областной думы двух созывов. Проблемы у успешного бизнесмена Пойманова начались в 2008 году — с кредита на 5,1 млрд рублей, который тот взял в Сбербанке под залог акций и имущества предприятия.

Кредит предназначался для выкупа 47% акций «Павловскгранита» у партнера Пойманова Сергея Мамедова. К 2011 году оно уж полностью контролировалось Поймановым через ряд аффилированных лиц. Однако, судя по всему, момент для получения кредита был выбран неудачно. В этот же период у предприятия начались проблемы, связанные как с объективными экономическими сложностями, так и с действиями владельцев: если в 2008 году прибыль составила почти 250 млн рублей, то в 2009 году она упала до всего лишь одного миллиона, в 2010 — 2011 годах предприятие и вовсе сработало в убыток, при том, что его работа не останавливалась и в заказчиках недостатка не было. К тому же в регионе сменилось руководство.

До лета 2009 года Пойманов выплачивал проценты, но затем перестал выполнять свои обязательства по кредиту. В 2010 году, когда был просрочен очередной текущий платеж по займу, Сбербанк потребовал от Пойманова досрочного возврата долга. Тогда же право требования по кредиту было передано дочке Сбербанка — ОАО «Сбербанк Капитал». Договориться кредитору и должнику не удалось — предлагаемые условия реструктуризации не устраивали то одну, то другую сторону, и «Сбербанк Капитал» направил иск в суд о взыскании 4,62 млрд рублей. После затяжной тяжбы большая часть пакета акций Пойманова по решению суда перешла к «Сбербанк Капитал», а позже — к структурам бизнесмена Юрия Жукова.

Воронежское ОАО «Павловскгранит» планирует погасить долги до конца года

«Национальная нерудная компания» планирует стать акционером воронежского «Павловскгранита»

В ноябре 2012 года Московский арбитражный суд признал ЗАО «Павловскгранит-Инвест» банкротом, в январе 2013 года уже Арбитражный суд Воронежской области открыл конкурсное производство в отношении «Павловскгранита», несколько позже активы были выведены в две компании ОАО «Павловск Неруд» и ОАО «Павловск Промвзрыв».

«Рейдерский захват» или целенаправленное банкротство?

Буквально с самого начала спора между Поймановым и Сбербанком представители бизнесмена заявляли о рейдерском захвате предприятия. По версии представителей Пойманова, он получал от совладельца «Национальной нерудной компании» Юрия Жукова предложение объединить активы, взамен на отказ от претензий кредитора. Но Пойманова предложение не устроило. После этого его доли в «Павловскграните» были проданы в счет долга. Таким образом, считают представители теперь уже бывшего владельца «Павловскгранита», предприятие ушло из-под его контроля в результате сговора.

Впрочем, по мнению экспертов, именно за период, когда «Павловскгранит» контролировал Пойманов, предприятие (подчеркнем — крупнейшее в Европе) пришло в упадок. По некоторым данным, вокруг предприятия действовали 13 торговых домов, которые реализовывали продукцию. Из них 12, по мнению юристов, были аффилированы с Поймановым. Схема была такой: посредники приобретали продукцию «Павловскгранита» по низким ценам и перепродавали уже с рыночной наценкой. Предприятие никакой прибыли от этого не получало.

Дела и суды

В 2014 году в отношении Юрия Жукова московскими следователями было возбуждено уголовное дело — как считали следователи, в 2012—2013 годах «неустановленные лица» под руководством бизнесмена, принудили Сергея Пойманова передать ему 9% «Павловскгранита». В 2015 году дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, но в марте 2016 года расследование возобновили.

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Сам Сергей Пойманов также является фигурантом уголовного дела — бизнесмену следствием вменяется злоупотребление полномочиями при совершении цепочки сделок по продаже имущества ООО «Павловскгранит-бетон» (ПГБ). Фирма входила в состав холдинга «Павловскгранит» и контролировала бетонный завод в промышленном Левобережном районе Воронежа. По данным следствия, в 2011 году оборудование, корпуса и земельные участки фирмы были проданы ООО «Росгранит» (контролировался Поймановым) по цене, существенно более низкой, чем реальная стоимость активов. Общий же ущерб от действий бизнесмена оценивается в 10 млн рублей. Следствие шло несколько лет, и только в конце 2016-го отправилось в суд.

Дело экс-владельца воронежского «Павловскгранита» передано в прокуратуру

В июне 2016-го Пойманов лично был признан банкротом. Причиной стал его долг в три миллиарда рублей перед офшорной компанией. В соответствии с документами суда, долг у Пойманова образовался в 2010 году. Бизнесмен также пытался оспорить банкротство, однако арбитражный суд Московского округа в декабре подтвердил решения предыдущих инстанций.

Снова ситуация вокруг «Павловскгранита» привлекла к себе внимание также летом 2016-го — после того, как депутатский запрос с просьбой разобраться в обстоятельствах банкротства дочки компании, ООО «Павловскгранит-Жилстрой», направил в СКР депутат Госдумы Александр Агеев. Он, в частности, приводил данные о том, что «в ГСУ СК РФ по г. Москве (следователь Кондратов) находятся материалы проверок обстоятельств рейдерского захвата акций ОАО «Павловскгранит», который впоследствии привел к увольнению более 1000 человек с этого предприятия, выводу имущества и последующему банкротству дочерней строительной компании ООО «Павловскгранит-Жилстрой», у которой остались без жилья дольщики». Депутат также сообщил, что «вызывает вопросы процедура банкротства строительной компании и смежных с нею структур, участие в ней третьих лиц и государственных органов».

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Аварийный дом напротив Воронежского облправительства купили москвичи

Наиболее громким скандалом, связанным с «Павловскгранит-Жилстрой», стала история со сносом пятиэтажного жилого дома на площади Ленина в центре Воронежа — прямо напротив здания администрации региона. В 1996 году дом, некогда элитный, построенный в 1951 году по проекту известного воронежского архитектора Николая Троицкого (автора проекта здания ЮВЖД), внезапно был признан непригодным для проживания. В результате здание оказалось в собственности компании ООО «Павловскгранит-Жилстрой» — тогда одной из крупнейших строительных компаний. Застройщик должен был предоставить собственникам квартир в этом доме квартиры в новостройке здесь же, в центре, до 2003 года. Но процесс затянулся: последние жильцы получили новые квартиры лишь недавно. Сам дом (когда-то его планировали снести, а на освободившейся площадке построить новое здание) оказался никому не нужен — только в сентябре 2016 года на него, наконец, нашелся покупатель — московская компания. Пока же дом стоит.

В Павловске все спокойно

Ситуация вокруг «Павловскгранита» отразилась, прежде всего, на маленьком городке Павловске, для которого ГОК является градообразующим: значительная часть жителей так или иначе связаны с ним. С 2009 года, когда резко сократилась прибыль, сократились и отчисления в бюджет.

Сегодня предприятие работает: в 2015 году 23% доходов бюджета составили отчисления от работы ГОКа. На предприятии, по данным на середину 2016 года, были заняты 1770 человек (в 2013 — 2,3 тыс.). Как заявляют в правительстве региона, сокращение связано не с деятельностью предприятия, а с мерами по снижению монозависимости, которые были приняты, судя по всему, в том числе и после затянувшейся истории с банкротством предприятия.

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