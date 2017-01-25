Вашингтон, 25 января, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Президентом США Дональдом Трампом подписаны указы об ужесточении режима охраны государственной границы с Мексикой и иммиграции, сообщает агентство Associated Press.

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Первый из подписанных указов предусматривает возведение «крупного физического барьера» на границе с Мексикой, а второй направлен на ужесточение миграционной политики США.

Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости строительства стены на границе с Мексикой и ужесточения миграционной политики в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп пригрозил введением запрета на денежные переводы мексиканских мигрантов на родину, если Мехико откажется оплатить возведение пограничной стены.