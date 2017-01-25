Веллингтон, 25 января, 2017, 22:14 — ИА Регнум.



Christoph Strässler Новая Зеландия

Новая Зеландия снова занимает верхние строки в мировом антикоррупционном рейтинге немецкого аналитического центра Transparency International, сообщает New Zealand Herald. Первое место разделили между собой Дания и Новая Зеландия, далее следуют Финляндия, Швеция и Швейцария. США находятся на 18-й позиции, Россия — на 131-м месте, последнее место в этом году досталось Сомали.

Transparency International использует данные Всемирного банка, Всемирного экономического форума и других международных организаций для ранжирования 176 стран по уровню коррупции. Итоговый индекс — результат 13 исследований, включая опросы экспертов и предпринимателей в анализируемых регионах. Среди критериев — свобода прессы, доступ населения к информации, защита прав человека и отсутствие коррупции.

Новая Зеландия и Дания оценены как наименее коррумпированные. Новая Зеландия держалась в лидерах списка более семи лет, однако в 2014 спустилась на 2-ю строку, а в 2015-м заняла лишь 4-е место. Этот результат побудил правительство развернуть кампанию по борьбе с коррупцией. Глава новозеландского отделения Transparency International Сюзан Снивели подчеркнула, что за прошедший год новозеландские политики проделали существенную работу, «развивая процессы, которые препятствуют коррупции». «Новая Зеландия опирается на свою репутацию свободной от коррупции политической системы. Кроме того, нам удалось распространить эту модель поведения и среди предпринимателей. Все чиновники могут гордиться проделанной работой, рейтинг ясно демонстрирует их успехи», — сказала она.

Исполнительный директор издания Business NZ подчеркнул, что «репутация Новой Зеландии как страны, свободной от коррупции, честной и открытой для ведения бизнеса, является существенным преимуществом для выстраивания отношений на международной арене».