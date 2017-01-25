Ижевск, 25 января, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский посоветовал властям Удмуртии продать инвесторам историческое здание завода «Ижмаш» за рубль. Об этом заявил глава Минкультуры республики Владимир Соловьев, сообщает портал «Сусанин».

Yugopolis.ru Владимир Мединский

По оценкам правительства Удмуртии, ремонт комплекса завода, в который входит шесть зданий, обойдется в 2,5 млрд рублей, только одной башни Ижмаша, являющейся символом Ижевска — 600 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2015 года в рамках Дней Удмуртии в Совете Федерации РФ уже обсуждался вопрос федеральной поддержки для ремонта главного корпуса завода. Тогда только на это здание республика просила 2,5 млрд рублей. И в Совфеде поддержали инициативу представителей Удмуртии. «Есть решение комитета, есть решение Совета Федерации и предложение правительству РФ — в бюджете 2017 года предусмотреть финансовые ресурсы для начала восстановления этой башни», — сообщал министр культуры и туризма региона.

Сейчас же Соловьев сказал, что Москве не стоит даже заявлять такую цифру — 2,5 млрд рублей. «Нет таких денег в бюджете, чтобы восстановить все объекты этого проекта, — посетовал Соловьев. — Мы осознанно акцент делали только на основной башне, стоимость ремонта и восстановления — 600 млн, если только основную башню, а там — шесть. Министр нас не поддержал и тоже говорит: «Ищите инвесторов. Отдавайте объект за один рубль инвесторам и восстанавливайте». При этом Мединский одобрил включение частичного восстановления здания Ижмаша в план подготовки юбилея ижевского оружейника Михаила Калашникова.

Напомним также, указом президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 здание главного корпуса оружейного завода признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения. Согласно информации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия РФ, состояние здания оценивается как неудовлетворительное.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2016 года глава Удмуртии Александр Соловьев предложил проведение масштабных мероприятий в честь юбилея знаменитого конструктора стрелкового оружия. В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея Михаила Калашникова. Правительству РФ также поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования. Кроме того, президент РФ распорядился обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Оргкомитет возглавит зампред правительства России Дмитрий Рогозин.

По оценкам правительства Удмуртии, на реализацию мероприятий в рамках подготовки к празднованию юбилея Калашникова в 2019 году потребуется более 21 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. В частности, планируется реставрация объекта культурного наследия федерального значения Главного корпуса оружейного завода, реконструкция набережной Ижевского пруда, строительство пристройки и ремонт здания Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Михаила Калашникова, реконструкция проспекта Калашникова в Ижевске.