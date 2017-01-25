Москва, 25 января, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева по решению Международного олимпийского комитета (МОК) лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба МОК.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Татьяна Лебедева в Совете Федерации

Сообщается, что при перепроверке допинг-проб Олимпиады 2008 года в Пекине в пробе Лебедевой было обнаружено запрещенное вещество — туринабол.

Таким образом, она лишается серебряных медалей, завоеванных в Пекине в прыжках в длину и тройном прыжке.

У Лебедевой есть и другие награды. У нее есть золото по прыжкам в длину, завоеванное на Играх 2004 года в Афинах. На той же Олимпиаде она завоевала бронзу в тройном прыжке. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее она завоевала серебро также в тройном прыжке.

Сейчас Лебедева уже завершила спортивную карьеру и пошла в политику. На данный момент она является членом Совета Федерации от Волгоградской области.

Лебедева заявила, что обязательно обжалует решение МОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария). «Я однозначно буду подавать апелляцию. Я всегда буду бороться до конца», — сказала бывшая спортсменка.

Также стало известно, что после начала расследования Лебедева была отстранена от работы в женском комитете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).