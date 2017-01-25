Хельсинки, 25 января, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Число российских студентов в Университете прикладных наук Лапландии (Финляндия) сократилось на 70% после введения обязательной платы за обучение в финских вузах. Об этом сообщает национальный телерадиовещатель Yle сегодня, 25 января.

Экзамен

Заместитель ректора лапландского университета Рейо Толппи расстроен сложившейся ситуацией: «В прошлом году мы получили порядка ста заявлений из России, сейчас — всего около 30. Две трети россиян, как говорится, проголосовали ногами, и мы этим сильно разочарованы. Сильнее всего отсутствие россиян заметно на программе международного бизнеса», — отмечает он. С осени 2016 года студенты из стран, не входящих в Евросоюз, будут платить 8 тыс. евро в год за обучение в Университете прикладных наук Лапландии.

«Конечно, мы надеемся, что наши студенты останутся работать в регионе Баренцева моря. То, что в России есть люди, которые получили образование в Финляндии, — преимущество для нашей страны», — говорит Толппи.

Напомним, что Финляндия переходит на систему платного высшего образования для студентов из стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону. Обязательный для всех вузов закон вступает в силу с августа 2017 года, но некоторые университеты делают свои программы платными уже сейчас. Как ранее сообщало ИА REGNUM, нововведение не коснется тех студентов (вне зависимости от гражданства), которые получают высшее образование на одном из государственных языков (т.е. финском или шведском), а также докторантов и исследователей.