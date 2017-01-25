Вашингтон, 25 января, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что строительство пограничной стены между США и Мексикой начнется в течение нескольких месяцев, сообщает 25 января ABC News.

Гуанахуато, Мексика

Первоначально строительство стены будет финансироваться за счет налогоплательщиков США.

Трамп заявил, что он на «100%» уверен в том, что, в конечном счете, власти Мексики возместят стоимость работ. Переговоры о возмещении стоимости строительства начнутся «в скором времени». Планирование строительных работ уже началось.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении возвести стену на границе США и Мексики, а также жестко препятствовать проникновению в США нелегальных мигрантов.

Трамп пригрозил, что наложит запрет на денежные переводы мексиканских мигрантов на родину, если Мехико откажется оплатить строительные работы.