Москва, 25 января, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Решение Минфина о начале с февраля 2017 года валютных операций на внутреннем рынке России не повлечет изменений денежно-кредитной политики, заявили в Банке России.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

Банк России уточнил, что валютные операции Минфина будут осуществляться на валютном рынке с помощью Банка России, в соответствии с опубликованными правилами в тех объемах и сроках, которые рассчитает Минфин.

Проведение таких операций не помешает поддержанию заданного правительством уровня инфляции в 4%.

Сохранится режим плавающего курса валют, а валютные интервенции проводиться не будут.

Уточняется, что заявленные операции Минфина по покупке/продаже иностранной валюты на российском рынке будут способствовать формированию ликвидности банковского сектора. Кроме того, это должно повлиять на изменение структуры экономики для снижения её сырьевой зависимости.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов России с февраля 2017 года начнёт осуществлять валютные операции на внутреннем рынке.