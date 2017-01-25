Громкое дело об убийстве семьи в Воронеже передано в суд
Воронеж, 25 января, 2017, 21:26 — ИА Регнум. В Воронеже в суд передано резонансное уголовное дело об убийстве пожилой женщины и ее 28-летнего сына, а также попытке убийства четырехлетнего мальчика. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 25 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по делу.
33-летний Виктор Коваленко обвиняется сразу по трем статьям — об убийстве двух лиц с особой жестокостью, о покушении на убийство и краже.
Убийство произошло в мае 2016 года. 16 мая обвиняемый на остановке транспорта познакомился с 28-летним воронежцем. Тот пригласил нового знакомого к себе домой — в квартиру одного из домов по переулку Здоровья. В течение двух дней мужчины выпивали, а затем между ними произошла ссора. По версии следствия, Коваленко, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и ударил хозяина квартиры. Тот скончался на месте.
В это время в квартиру зашла 61-летняя мать убитого вместе с четырехлетним внуком — сыном погибшего мужчины. Как считает следствие, чтобы избежать наказания за убийство, Коваленко зарубил женщину. Он также ударил топором ребенка.
После расправы, согласно материалам дела, обвиняемый открыл газ на кухне и ушел из квартиры. С собой он забрал 1,2 тыс. рублей и ноутбук.
Ребенку удалось выжить — спустя сутки он очнулся и пришел к соседям.
Как пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, раскрыть преступление удалось в кратчайшие сроки. Подозреваемый был задержан при попытке пересечь границу с Украиной. При допросе Коваленко признался в убийстве, а затем подтвердил показания на месте преступления.
Объем уголовного дела составил восемь томов. В деле содержатся показания 30 свидетелей, при расследовании были назначены и проведены около 25 сложных судебных экспертиз, проведено более 10 обысков.
Уголовное дело направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.