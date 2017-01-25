Воронеж, 25 января, 2017, 21:26 — ИА Регнум. В Воронеже в суд передано резонансное уголовное дело об убийстве пожилой женщины и ее 28-летнего сына, а также попытке убийства четырехлетнего мальчика. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 25 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по делу.

Детская игрушка

33-летний Виктор Коваленко обвиняется сразу по трем статьям — об убийстве двух лиц с особой жестокостью, о покушении на убийство и краже.

Убийство произошло в мае 2016 года. 16 мая обвиняемый на остановке транспорта познакомился с 28-летним воронежцем. Тот пригласил нового знакомого к себе домой — в квартиру одного из домов по переулку Здоровья. В течение двух дней мужчины выпивали, а затем между ними произошла ссора. По версии следствия, Коваленко, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и ударил хозяина квартиры. Тот скончался на месте.

В это время в квартиру зашла 61-летняя мать убитого вместе с четырехлетним внуком — сыном погибшего мужчины. Как считает следствие, чтобы избежать наказания за убийство, Коваленко зарубил женщину. Он также ударил топором ребенка.

После расправы, согласно материалам дела, обвиняемый открыл газ на кухне и ушел из квартиры. С собой он забрал 1,2 тыс. рублей и ноутбук.

Ребенку удалось выжить — спустя сутки он очнулся и пришел к соседям.

Как пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, раскрыть преступление удалось в кратчайшие сроки. Подозреваемый был задержан при попытке пересечь границу с Украиной. При допросе Коваленко признался в убийстве, а затем подтвердил показания на месте преступления.

Объем уголовного дела составил восемь томов. В деле содержатся показания 30 свидетелей, при расследовании были назначены и проведены около 25 сложных судебных экспертиз, проведено более 10 обысков.

Уголовное дело направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.