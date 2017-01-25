Бразилиа, 25 января, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Бразилии предпринимает срочные меры, чтобы не допустить эпидемии желтой лихорадки, сообщает 25 января Reuters.

Шприц

Власти страны объявили, что население девяти из 26 штатов должно пройти вакцинацию от вирусного заболевания. Жители указанных штатов срочно направились в медицинские учреждения, некоторым пришлось простоять в очереди около трех часов, запасы вакцины быстро заканчиваются.

Вспышка вируса зафиксирована в сельских районах штата Минас-Жерайс. На данный момент от желтой лихорадки погибли по меньшей мере 40 человек, еще 70 человек были госпитализированы.

Напомним, в городских районах страны не было зафиксировано ни одного случая желтой лихорадки, начиная с 1942 года, однако полностью ликвидировать заболевание в сельских районах до сих пор не удалось. С начала этого года органы здравоохранения Бразилии распространили 4 млн 900 тыс. вакцин против желтой лихорадки.