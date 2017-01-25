Москва, 25 января, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) собирается вложить в экономику Российской Федерации два миллиарда долларов США. Об этом сегодня, 25 января, заявил глава фонда, премьер-министр Катара Абдулла Аль Тани.

Qia.qa Сотрудники Qatar Investment Authority, QIA

Он сообщил, что QIA заключил с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение об инвестировании в российскую экономику двух миллиардов долларов США.

«Мы уже инвестировали порядка 500 миллионов долларов. И только вчера, накануне, мы заключили одну сделку, которая будет означать инвестицию дополнительно двух миллиардов долларов», — сказал Аль Тани на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, сегодня президент России встречался с участниками сделки по приватизации «Роснефти».

Аль Тани отметил, что QIA начал расширение инвестиций в российские проекты в прошлом году. «В частности, мы инвестируем в аэропорт Санкт-Петербурга совместно с банком ВТБ через Российский фонд прямых инвестиций», — подчеркнул премьер-министр Катара.

Напомним, QIA в консорциуме со швейцарским трейдером Glencore в декабре 2016 года приобрели 19,5% акций «Роснефти».

Известно, что общий объем активов QIA составляет $335 млрд. Большая часть этих средств размещена в евросоюзных ценных бумагах. Также известно, что в ближайшие пять лет QIA вложит в экономику США $35 млрд.