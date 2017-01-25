Токио, 25 января, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Япония не присоединится к США в борьбе против «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок, даже если на этом будет настаивать президент США Дональд Трамп, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает 25 января The Asahi Shimbun.

ВМФ Японии

«Наша страна не собирается принимать участие в военных операциях или осуществлять материально-техническую поддержку», — заявил Абэ.

Премьер-министр добавил, что он принял «политическое решение не присоединяться» к борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы как нация должны принять решение по собственной инициативе по этому вопросу. Я тщательно объясню это администрации Трампа», — сказал Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января, после инаугурации президента США Дональда Трампа, Белый дом опубликовал документ, в котором было указано, что уничтожение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является приоритетной задачей новой администрации.

Для победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими радикальными исламистскими структурами США намерены осуществлять агрессивные совместные военные операции и создавать новые военные коалиции.