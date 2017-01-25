Челябинск, 25 января, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В Челябинске зафиксирован рост краж из квартир жителей, при этом доля воровства из автомобилей уменьшилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Челябинску.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…»

«В структуре всех преступлений за 2016 год, совершенных и зарегистрированных на территории города Челябинска, доля посягательства на имущества граждан сократилась почти на 1,5%, по сравнению с предыдущим годом. Из этих преступлений, имущественного характера, более 60% составляют кражи. Общее количество краж в имущественных преступлениях увеличилось, при этом доля краж, связанная с автомобилями в 2016 году уменьшилась на 18%. В абсолютном значении количество краж из машин в Челябинске за 2016 год составило около 1500», — сообщила представитель пресс-службы УМВД города Челябинска Светлана Калмыкова

Представитель городского УМВД пояснила, что при этом увеличились квартирные кражи. По сравнению с 2015 годом их рост в 2016 году составил 16%.

Отметим, на кражах последнее время стали попадаться молодые люди. Зачастую такие преступления сопряжены с употреблением наркотических веществ, для постоянного приобретения которых необходимы деньги. Так, сегодня, 25 января, в Челябинске были задержаны молодые люди, которые совершили не одно преступление. Задержаны пять подозреваемых в краже в возрасте от 17 до 20 лет.

В целом данные по преступлениям говорят о стабильной обстановке. Резких колебаний по преступлениям пока не наблюдается. В ОВД по городу Челябинску сообщили, что общее количество преступлений, зарегистрированных по итогам 12 месяцев 2016 года, снизилась на 6% по сравнению с тем же периодом 2015-го. Правоохранители мегаполиса на текущий момент справляются с ситуации и не допускают роста криминогенной обстановки.

Отметим, за 2016 года в Челябинской области зафиксирован рост преступлений имущественного характера в сфере преступлений, связанных с государственными и муниципальными закупками. Челябинск данные преступления касаются не в последнюю очередь. Таким образом, преступность в имущественной сфере сместилась в область правонарушений, связанных с посягательством на бюджетные средства.

Из резонансных можно отметить кражу в Копейском городском округе. У престарелых было похищено более 220 тыс. рублей. Житель села Октябрьского вначале помог супружеской паре купить продукты питания, а затем украл у них крупную сумму денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила глава пресс-службы Челябинской областной прокуратуры Наталья Мамаева.

Суд установил, что в сентябре 2016 года гражданин по просьбе пожилой пары 88 и 89 лет приобрел для них продукты в магазине. После того как молодой человек вернулся из магазина и отдал продукты, он заметил, как пожилой мужчина положил сдачу под матрац кровати.

«Молодой человек шел по улице и познакомился с бабушкой. Она попросила его сходить в магазин, дала пять тысяч рублей. Он возвратился с продуктами, со сдачей, и потом он увидел где они прячут деньги», — пояснила Наталья Мамаева.

Ночью того же дня, парень пробрался в дом к старикам, убедился, что те спят и достал из-под матраса кровати денежные средства в размере 224,6 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления.

Суд учел все обстоятельства дела и приговорил обвиняемого к 2 годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.